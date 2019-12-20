СМИ: В МВД выразили жёсткую позицию по работе с футбольными фанатами

Правоохранительные органы выразили жёсткую позицию по поводу дальнейшей работы с футбольными фанатами.

Как сообщает Sport24, такую позицию МВД донесли на трёхсторонней встрече с представителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что правоохранительные органы не считают, что как-то перегнули в инцидентах с массовыми задержаниями фанатов.

Помимо этого, в МВД выразили неудовлетворение от работы РФС и РПЛ с болельщиками.

Ранее Томас Цорн рассказал о реакции «Спартака» на инцидент с фанатами команды в Санкт-Петербурге.