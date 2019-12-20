СМИ: В МВД выразили жёсткую позицию по работе с футбольными фанатами

Короткая ссылка
Правоохранительные органы выразили жёсткую позицию по поводу дальнейшей работы с футбольными фанатами.
СМИ: В МВД выразили жёсткую позицию по работе с футбольными фанатами
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, такую позицию МВД донесли на трёхсторонней встрече с представителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что правоохранительные органы не считают, что как-то перегнули в инцидентах с массовыми задержаниями фанатов.

Помимо этого, в МВД выразили неудовлетворение от работы РФС и РПЛ с болельщиками.

Ранее Томас Цорн рассказал о реакции «Спартака» на инцидент с фанатами команды в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить