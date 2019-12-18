Цорн рассказал о реакции «Спартака» на инцидент с фанатами команды в Санкт-Петербурге

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб обращался в Российский футбольный союз (РФС) относительно массовых задержаний фанатов красно-белых перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).

«Мы обсуждали это с РФС. Было и общение по поводу инцидента на матче сборной России в Сан-Марино. Нужно отметить, что «Спартак» всегда был против нарушения правил поведения на трибунах. Однако и методы борьбы с нарушителями должны быть адекватными и соизмеримыми нарушениям. Болельщики чувствуют, что к ним относятся несправедливо, они объединяются и протестуют. И заметьте, протестуют мирно. Эта история не только сплотила всех российских фанатов, но и стала международной. Это вызывает уважение», — заявил Цорн в интервью Sport24.

Около сотни фанатов московского «Спартака» были задержаны перед и во время матча с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и «Партизан» сыграют на турнире в Катаре.