Месси признан лучшим футболистом года по версии The Guardian
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Об этом сообщается на сайте издания.
Вторым в голосовании стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а тройку лучших замкнул его партнёр по команде Садио Мане.
В сезоне-2018/19 Месси выиграл вместе с «Барселоной» чемпионат Испании, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо этого, Месси стал бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Аргентины.
Ранее сообщалось, что Месси шестой раз в карьере выиграл «Золотой мяч».