Месси признан лучшим футболистом года по версии The Guardian

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком мира по версии The Guardian.

Об этом сообщается на сайте издания.

Вторым в голосовании стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а тройку лучших замкнул его партнёр по команде Садио Мане.

В сезоне-2018/19 Месси выиграл вместе с «Барселоной» чемпионат Испании, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо этого, Месси стал бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Месси шестой раз в карьере выиграл «Золотой мяч».