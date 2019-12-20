Врач «Локомотива»: есть вероятность, что Фарфан полностью восстановится только к маю

Врач московского футбольного клуба «Локомотив» Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления перуанского нападающего Джефферсона Фарфана.

«Чётких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8—10 месяцев — столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге. У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю», — приводит слова Карлицкого «Чемпионат».

Он отметил, что сложно спрогнозировать, сможет ли Фарфан после возвращения играть на своём привычном уровне.

«Ранее он справлялся с такими паузами, к тому же смог вернуться в Европу после выступления на Востоке. Но протестировать его состояние сможем только тогда, когда он полностью восстановится», — добавил врач клуба.

35-летний Фарфан получил травму, выступая за национальную сборную Перу на Кубке Америки. В начале июля он перенёс операцию на повреждённом хряще и с тех пор не выходил на поле.

Он выступает за «Локомотив» с 2017 года. В его активе 24 гола и 12 голевых передач в 66 сыгранных матчах.

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