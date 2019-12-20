Поварницын стал четвёртым в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

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Россиянин Александр Поварницын занял четвёртое место в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Поварницын стал четвёртым в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
  • РИА Новости

Российский биатлонист преодолел дистанцию за 26 минут 36,8 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Победу одержал норвежец Александер Фьелд Андерсен. Второе место занял американец Пол Шоммер. Тройку призёров замкнул немец Филипп Наврат.

Россиянин Василий Томшин завершил гонку восьмым, Кирилл Стрельцов — 19-м, Ильназ Мухамедзянов — 21-м, Саид Каримула Халили — 44-м, а Андрей Вьюхин — 46-м.

Ранее сообщалось, что Хованцев объяснил 11-е место Логинова в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси.

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