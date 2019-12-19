Хованцев объяснил 11-е место Логинова в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Александр Логинов занял только 11-е место в спринте на 10 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Хованцев объяснил 11-е место Логинова в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси
  • РИА Новости

«Состояние Логинова хорошее, полностью рабочее. Он быстро восстановился после гонки. Лыжи на выкате работали не совсем плохо, но бывали проблемы. Поехали в нужной группе, просто нам достались не самые удобные номера для старта», — цитирует Хованцева РИА Новости.

Логинов занял 11-е место в спринте, уступив лидеру 44,8 секунды. 

Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль.

Ранее Логинов признался, что не может объяснить большое отставание от лидеров в спринте в Анси.

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