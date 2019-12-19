Хованцев объяснил 11-е место Логинова в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси
- РИА Новости
«Состояние Логинова хорошее, полностью рабочее. Он быстро восстановился после гонки. Лыжи на выкате работали не совсем плохо, но бывали проблемы. Поехали в нужной группе, просто нам достались не самые удобные номера для старта», — цитирует Хованцева РИА Новости.
Логинов занял 11-е место в спринте, уступив лидеру 44,8 секунды.
Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль.
Ранее Логинов признался, что не может объяснить большое отставание от лидеров в спринте в Анси.