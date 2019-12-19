Хованцев объяснил 11-е место Логинова в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Александр Логинов занял только 11-е место в спринте на 10 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

«Состояние Логинова хорошее, полностью рабочее. Он быстро восстановился после гонки. Лыжи на выкате работали не совсем плохо, но бывали проблемы. Поехали в нужной группе, просто нам достались не самые удобные номера для старта», — цитирует Хованцева РИА Новости.

Логинов занял 11-е место в спринте, уступив лидеру 44,8 секунды.

Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль.

Ранее Логинов признался, что не может объяснить большое отставание от лидеров в спринте в Анси.