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Логинов признался, что не может объяснить большое отставание от лидеров в спринте в Анси

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Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не может объяснить большое отставание от лидеров в спринте на 10 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Логинов признался, что не может объяснить большое отставание от лидеров в спринте в Анси
  • © Ernst Wukits via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Возможно, первые номера имели преимущество, но всё равно… Я не понимаю, где я мог столько проиграть. Для меня это слишком большой проигрыш», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, он будет разбирать с тренерами, в чём заключается проблема. Спортсмен отметил, что видит недочёт в поворотах и на спусках.

Логинов занял 11-е место в спринте, уступив лидеру 44,8 секунды.

Ранее сообщалось, что немец Бенедикт Долль выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Анси.

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