Логинов признался, что не может объяснить большое отставание от лидеров в спринте в Анси
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«Возможно, первые номера имели преимущество, но всё равно… Я не понимаю, где я мог столько проиграть. Для меня это слишком большой проигрыш», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».
По его словам, он будет разбирать с тренерами, в чём заключается проблема. Спортсмен отметил, что видит недочёт в поворотах и на спусках.
Логинов занял 11-е место в спринте, уступив лидеру 44,8 секунды.
Ранее сообщалось, что немец Бенедикт Долль выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Анси.