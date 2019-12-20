Агапитов будет претендовать на пост президента Европейской федерации тяжёлой атлетики
- РИА Новости
По словам Агапитова, которые приводит ТАСС, исполком ФТАР единогласно поддержал его кандидатуру.
Он отметил, что будет претендовать на посты президента, вице-президента и генерального секретаря EWF.
Выборы руководства Европейской федерации тяжёлой атлетики пройдут 2 апреля 2020 года в Москве.
9 декабря исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и рекомендовал международным федерациям ввести санкции в отношении России, среди которых запрет на занятие должностей россиянами.
Ранее стало известно, что РУСАДА обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде.