Агапитов будет претендовать на пост президента Европейской федерации тяжёлой атлетики

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF).

По словам Агапитова, которые приводит ТАСС, исполком ФТАР единогласно поддержал его кандидатуру.

Он отметил, что будет претендовать на посты президента, вице-президента и генерального секретаря EWF.

Выборы руководства Европейской федерации тяжёлой атлетики пройдут 2 апреля 2020 года в Москве.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и рекомендовал международным федерациям ввести санкции в отношении России, среди которых запрет на занятие должностей россиянами.

Ранее стало известно, что РУСАДА обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде.