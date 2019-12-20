Экс-наставник киевского «Динамо» возглавил клуб ФНЛ

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Белорусский специалист Александр Хацкевич возглавил волгоградский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор».
Экс-наставник киевского «Динамо» возглавил клуб ФНЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Ротора». Подробности соглашения с 46-летним специалистом не уточняются.

Предыдущим местом работы Хацкевича было киевское «Динамо». В разное время он также работал с минским «Динамо», «Витебском», национальной и юношеской сборными Белоруссии, а также ассистентом в сборной Украины.

По итогам 25 туров ФНЛ «Ротор» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.

Ранее сообщалось, что ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Кириллом Новиковым.

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