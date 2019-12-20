ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Новиковым

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Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Кириллом Новиковым.
ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Новиковым
  • © Официальный сайт ФК "Динамо" (Москва)

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 38-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.

Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова. Под его руководством команда одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Отмечается, что, помимо Новикова, соглашения были продлены с тренером Виталием Гришиным и тренером по работе с вратарями Дмитрием Изотовым. Также сообщается, что  Юрий Бавыкин подпишет новый контракт с клубом позднее.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Ранее «Рубин» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

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