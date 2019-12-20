ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Новиковым
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Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 38-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.
Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова. Под его руководством команда одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Отмечается, что, помимо Новикова, соглашения были продлены с тренером Виталием Гришиным и тренером по работе с вратарями Дмитрием Изотовым. Также сообщается, что Юрий Бавыкин подпишет новый контракт с клубом позднее.
По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Ранее «Рубин» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера.