AIU предоставил ВФЛА отсрочку для ответа по делу Лысенко

Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) предоставил Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку на предоставление ответа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

По словам представителя пресс-службы AIU, которые приводит ТАСС, ВФЛА запросила отсрочку, которая была предоставлена. Теперь у ВФЛА есть время до 2 января 2020 года, чтобы предоставить требуемые ответы по делу спортсмена.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее в ВФЛА сообщили, что ещё не согласовали дорожную карту с РУСАДА.