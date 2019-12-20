AIU предоставил ВФЛА отсрочку для ответа по делу Лысенко

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Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) предоставил Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку на предоставление ответа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
AIU предоставил ВФЛА отсрочку для ответа по делу Лысенко
  • РИА Новости

По словам представителя пресс-службы AIU, которые приводит ТАСС, ВФЛА запросила отсрочку, которая была предоставлена. Теперь у ВФЛА есть время до 2 января 2020 года, чтобы предоставить требуемые ответы по делу спортсмена.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее в ВФЛА сообщили, что ещё не согласовали дорожную карту с РУСАДА.

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