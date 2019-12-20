Бояринцев считает, что в «Рубине» поторопились с отставкой Шаронова

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение об отставке Романа Шаронова с поста тренера команды.

«На старте сезона он провёл очень хороший и содержательный отрезок. Но команде не хватило глубины состава, начались травмы, карточки. Не нашлось лидера, который в трудную минуту повёл бы за собой. Но, на мой взгляд, Шаронов хорошо проявил себя на тренерском мостике в этот непростой период. Мне сложно предугадать, захочет ли видеть его в своём штабе новый главный тренер, но я на 100% уверен, что Роман всё же останется в системе клуба. Он это заслужил», — заявил Бояринцев RT.

Он также выразил сожаление, что Шаронову не удастся в межсезонье поработать с командой и доукомплектовать её.

«Шаронов очень многое сделал для «Рубина» как футболист. Рад, что ему оказали доверие и как наставнику. Не сомневаюсь, что из него получится классный тренер», — добавил бывший хавбек казанского клуба.

Ранее стало известно, что Леонид Слуцкий рассказал о своих задачах на посту главного тренера «Рубина».