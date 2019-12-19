Слуцкий рассказал о своих задачах на посту главного тренера «Рубина»

Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих задачах на посту наставника команды.

«Краткосрочная задача — сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в премьер-лиге. Дальше будем смотреть по ситуации», — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

Он также заявил, что задачей на будущее является выстраивание костяка команды.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола.