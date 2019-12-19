ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ДЕЙСТВОВАЛ В ОДИНОЧКУ — ФСБ

Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола

Короткая ссылка
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему принял предложение казанского футбольного клуба.
Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола
  • © Marius Becker/dpa
  • globallookpress.com

«Рубин» — клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере», — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

Он также отметил, что ему очень интересна работа в «Рубине», так как он ещё не принимал команды, которые находились внизу турнирной таблицы.

«Ещё раз говорю: в моём понимании «Рубин» был, является и, я уверен, будет одним из флагманов российского футбола», — добавил Слуцкий.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября. 

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее Роман Широков выразил мнение, что Слуцкий принял предложение «Рубина» из-за невостребованности в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить