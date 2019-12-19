Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему принял предложение казанского футбольного клуба.

«Рубин» — клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере», — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

Он также отметил, что ему очень интересна работа в «Рубине», так как он ещё не принимал команды, которые находились внизу турнирной таблицы.

«Ещё раз говорю: в моём понимании «Рубин» был, является и, я уверен, будет одним из флагманов российского футбола», — добавил Слуцкий.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее Роман Широков выразил мнение, что Слуцкий принял предложение «Рубина» из-за невостребованности в Европе.