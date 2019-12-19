Широков считает, что Слуцкий принял предложение «Рубина» из-за невостребованности в Европе

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером казанского «Рубина».

«Слуцкому ничего не оставалось делать, кроме как возвращаться в Россию. На текущий момент сильно в Европе он не востребован. Главное — он приобрёл европейский опыт, российский у него уже был. Посмотреть, как он поменялся после Европы, будет интересно», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также отметил, что в «Рубине» намечается большой проект, но пока нельзя сказать, что ожидает Слуцкого. Широков считает, что казанцы зря отправили в отставку Романа Шаронова и стоило дать молодому специалисту поработать помощником Слуцкого.

«Не грустно ли, что в Европе не осталось наших тренеров? Чтобы наши работали там, нужно чего-то добиваться. У Слуцкого дважды не получилось. Это факты, против которых не попрёшь. Хотя он, вообще-то, работал не в топовых чемпионатах, но ничего не добился. А Черчесов с «Легией» первое место занял. Мне не обидно, что у Слуцкого в Европе не получилось. Это ему должно быть обидно за это. Хотя я думал, что могло бы быть лучше», — добавил Широков.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее Слуцкий отметил высокий уровень инфраструктуры у «Рубина».