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Слуцкий отметил высокий уровень инфраструктуры у «Рубина»

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Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об инфраструктуре казанского футбольного клуба.
Слуцкий отметил высокий уровень инфраструктуры у «Рубина»
  • © FC Rubin Kazan / YouTube

«Отличная учебно-тренировочная база, достаточно современная, несмотря на то что построена в 2004 году. Она функциональна, есть абсолютно всё: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поле. То есть вся инфраструктура у «Рубина» — высочайшего уровня», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября. 

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее Слуцкий назвал новым вызовом своё назначение на пост наставника «Рубина».

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