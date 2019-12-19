Слуцкий назвал новым вызовом своё назначение на пост наставника «Рубина»
- © Сергей Пивоваров
- РИА Новости
«Новый вызов. Дальше — вместе с «Рубином», — написал Слуцкий в своём Instagram.
Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.
После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.
Ранее в «Рубине» прокомментировали назначение Слуцкого главным тренером команды.