Слуцкий назвал новым вызовом своё назначение на пост наставника «Рубина»

Российский специалист Леонид Слуцкий отреагировал на своё назначение главным тренером казанского «Рубина».

«Новый вызов. Дальше — вместе с «Рубином», — написал Слуцкий в своём Instagram.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее в «Рубине» прокомментировали назначение Слуцкого главным тренером команды.