В «Рубине» прокомментировали назначение Слуцкого главным тренером команды

Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов высказался о назначении Леонида Слуцкого новым главным тренером команды.

«Как только мы узнали, что Леонид Викторович приезжает в Россию, провели с ним переговоры. После них он взял время на размышления, и, как видите, мы всё подписали», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

Он отметил, что специалист отлично вписывается в программу по долгосрочному развитию клуба. По его словам, Слуцкий сам принимал решение, приглашать ли в свой тренерский штаб братьев Алексея и Василия Березуцких, так как это его зона ответственности. Сайманов также подчеркнул, что задачей нового наставника является победа в каждом матче.

«Полностью рассматривать его работу будем уже в следующем сезоне. Также хочу отметить, что у нас нет разделения на генерального, спортивного директоров или главного тренера, мы все соратники, единомышленники и делаем общее дело. И самое важное — действуем как единый организм», — добавил Сайманов.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее сообщалось, что Олег Яровинский назначен спортивным директором «Рубина».