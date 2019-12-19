МОК лишил украинского тяжелоатлета золота ОИ-2012
Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Отмечается, что после перепроверки допинг-проб у спортсмена было обнаружено запрещённое вещество дегидрохлорметилтестостерон.
Таким образом, результаты украинца с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года были аннулированы.
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) уже дисквалифицировала Торохтия до 17 декабря 2020 года.
Торохтий завоевал золото Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 105 кг.
Ранее сообщалось, что CAS сможет начать рассмотрение дела WADA и РУСАДА в любое время.