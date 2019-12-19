МОК лишил украинского тяжелоатлета золота ОИ-2012

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Отмечается, что после перепроверки допинг-проб у спортсмена было обнаружено запрещённое вещество дегидрохлорметилтестостерон.

Таким образом, результаты украинца с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года были аннулированы.

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) уже дисквалифицировала Торохтия до 17 декабря 2020 года. 

Торохтий завоевал золото Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 105 кг.

Ранее сообщалось, что CAS сможет начать рассмотрение дела WADA и РУСАДА в любое время.

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