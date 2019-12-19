Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов: в Казани болельщиков насильно загоняли на футбол

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о работе с болельщиками в казанском клубе.

«Раньше болельщиков насильно загоняли на трибуны: бесплатные билеты, разнарядки из мэрии. Люди сидели камнями и смотрели для галочки», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он отметил, что в начале этого сезона болельщики действительно снова стали ходить на футбол, но затем всё встало на свои места. По его словам, невозможно постоянно бесплатно раздавать билеты.

«В Краснодаре ходят без всяких лозунгов и призывов по 20 тыс. человек. Могут и в Саранске поболеть за «Тамбов» приходить побольше людей, тем более на новом стадионе. Но чаще всего достаточно двухтысячного стадиона, с одной трибуной, тогда она будет полной», — заключил Билялетдинов.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

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