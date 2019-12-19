Футболисты «Ростова» поздравили Карпина с двухлетием работы в клубе
- РИА Новости
Видео опубликовано в Twitter клуба.
В прошлом сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в Российской премьер-лиге.
В текущем сезоне жёлто-синие после 19 туров располагаются на третьей строчке с 34 очками.
Ранее сообщалось, что «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и «Партизан» сыграют на турнире в Катаре.
19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба 😎— Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2019
По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.
Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения 😂#ФКРостов#Карпинpic.twitter.com/2CNRkzAma0