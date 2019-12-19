Футболисты «Ростова» поздравили Карпина с двухлетием работы в клубе

Короткая ссылка
Игроки футбольного клуба «Ростов» записали видео, на котором поздравили главного тренера Валерия Карпина с тем, что он уже два года находится на посту наставника команды.
Футболисты «Ростова» поздравили Карпина с двухлетием работы в клубе
  • РИА Новости

Видео опубликовано в Twitter клуба.

В прошлом сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в Российской премьер-лиге. 

В текущем сезоне жёлто-синие после 19 туров располагаются на третьей строчке с 34 очками.

Ранее сообщалось, что «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и «Партизан» сыграют на турнире в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить