Футболисты «Ростова» поздравили Карпина с двухлетием работы в клубе

Игроки футбольного клуба «Ростов» записали видео, на котором поздравили главного тренера Валерия Карпина с тем, что он уже два года находится на посту наставника команды.

РИА Новости

Видео опубликовано в Twitter клуба. В прошлом сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в Российской премьер-лиге. В текущем сезоне жёлто-синие после 19 туров располагаются на третьей строчке с 34 очками. Ранее сообщалось, что «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и «Партизан» сыграют на турнире в Катаре. 19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба 😎



По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.



Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения 😂#ФКРостов#Карпинpic.twitter.com/2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2019