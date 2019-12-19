В «Рубине» намекнули на назначение Слуцкого

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Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» намекнула на возможное назначение российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером команды.
В «Рубине» намекнули на назначение Слуцкого
  • Reuters

В официальном Twitter клуба было опубликовано анимированное изображение Слуцкого, раскачивающегося на кресле-качалке, которое также было сопровождено словом «Скоро».

Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого он ушёл в отставку в конце ноября. В России он работал в «Уралане», «Динамо», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, а также с национальной командой.

Ранее сообщалось, что Слуцкий посетил базу «Рубина» перед подписанием контракта.

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