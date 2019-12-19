СМИ: Слуцкий посетил базу «Рубина» перед подписанием контракта

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий прибыл на базу казанского «Рубина» перед подписанием контракта с клубом.

Как сообщает «Бизнес Online», специалисту провели экскурсию на базе, он ознакомился с клубной инфраструктурой.

Отмечается, что в ближайшее время будет объявлено о его назначении и что его контракт с клубом будет рассчитан на пять лет.

Последние годы Слуцкий работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого он ушёл в отставку в конце ноября. В России он работал в «Уралане», «Динамо», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, а также с национальной командой.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана лично заинтересован в приглашении Слуцкого в «Рубин».