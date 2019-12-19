Ивлев считает, что у РУСАДА есть сильные аргументы против решения WADA

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев высказал мнение о шансах на успешное обжалование решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Прогнозы давать не буду, но считаем, что наши аргументы достаточно сильные», — приводит слова Ивлева ТАСС.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее стало известно, что РУСАДА обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде.