Чен о разговорах про санкции WADA: уже невозможно слушать все эти глупости

Прославленная советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен высказала мнение о разговорах на тему санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Все прекрасно понимают, что две версии базы не совпадают. Доказать, что мы намеренно внесли изменения, невозможно. Но так как мы уже были виноваты, естественно, тень вновь падает на нас. И сейчас стоять в позе униженного и незаконно оскорблённого — это просто смешно. Уже невозможно слушать все эти глупости. Мы все кричали два года назад, что нас обижают, что есть заказ. Он есть, но надо понимать, что кроме заказа есть ещё что-то», — приводит слова Чен «Фонтатка».

Она отметила, что в возможном выступлении под нейтральным флагом нет ничего страшного.

«Все забывают о том, что спортсмены помимо нашей страны параллельно находятся в юрисдикции Международного олимпийского комитета. Поэтому то, что спортсмен может выступать под флагом МОК, — это абсолютно законно. И если страна дисквалифицирована, а спортсмен нет, то автоматически спортсмен переходит под юрисдикцию МОК и он обязан выступать под флагом МОК. Ничего страшного в этом нет. Говорить о том, что позорно выступать под флагом МОК — это как минимум проявлять неуважение к серьёзной международной организации», — добавила спортменка.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Чен назвала катастрофой призывы к бойкоту и проведению альтернативных ОИ в России.