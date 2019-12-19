Чен назвала катастрофой призывы к бойкоту и проведению альтернативных ОИ в России

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Прославленная советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала предложения о бойкоте летних Олимпийских игр 2020 года российскими спортсменами и о проведении альтернативных соревнований на территории России, которые озвучили вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Чен назвала катастрофой призывы к бойкоту и проведению альтернативных ОИ в России
  • Reuters

«Призывы Матвиенко — за гранью фантастики. Могу представить, как Валентина Ивановна с Петром Олеговичем бегают в трениках вокруг Совета Федерации», — приводит слова Чен «Эхо Москвы».

Она отметила, что данная активность чиновников не вызовет у зрителей такого интереса, как Олимпийские игры.

«Я вообще считаю, что озвучивать такие вещи с трибун — это катастрофа. Озвучивать такое даже не надо, это неприлично. Мы это уже проходили — Спартакиада народов СССР. Вариться в собственном соку совершенно невозможно», — добавила спортсменка.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допустить российских спортсменов к участию в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.

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