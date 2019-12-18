Леонченко назвал закономерным вылет российских клубов из еврокубков

Директор Профсоюза футболистов и тренеров России, экс-игрок ряда отечественных клубов Владимир Леонченко считает выступление российских команд в еврокубках отображением падения уровня чемпионата страны.

«Результат выступлений наших клубов в еврокубках — это закономерность. Если мы возьмём отрезок в восемь-десять лет, то увидим, что результаты российских клубов в Лиге чемпионов постоянно снижаются. И, откровенно говоря, предпосылок к тому, что в нынешнем сезоне случится прорыв, не было. Факт, что российские команды не в состоянии в полной мере конкурировать с лучшими европейскими. Причина очевидная — в уровне национального чемпионата и качестве футболистов. И у «Зенита», и у ЦСКА восемь лет назад составы были сильнее нынешних. Это касается и российских, и зарубежных игроков. И с подобной проблемой сталкивается вся РПЛ», — цитирует Леонченко «Коммерсантъ».

Ни один из российских клубов не сумел преодолеть барьер группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее Цорн рассказал, когда «Спартак» сможет приобретать дорогих футболистов.