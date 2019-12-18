Цорн рассказал, когда «Спартак» сможет приобретать дорогих футболистов

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что для больших подписаний на трансферном рынке изначально требуются крупные продажи.
Цорн рассказал, когда «Спартак» сможет приобретать дорогих футболистов
  • © FC Spartak Moscow

«Чтобы кого-то приобретать, надо кого-то продавать. Когда будем продавать кого-то за сорок миллионов, тогда сможем и купить кого-то за сорок. Если будем доводить наших футболистов до определённого уровня и продавать за большие деньги — сможем тратить крупные суммы на покупки. А лучше вообще покупать дёшево, а продавать дорого. Однако доводить молодых игроков до определённого уровня и продавать — не главная цель «Спартака». Наша главная задача — бороться за титулы с теми футболистами, которых берём», — заявил Цорн в интервью Sport24.

В настоящее время «Спартак» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Цорн рассказал о реакции «Спартака» на инцидент с фанатами команды в Санкт-Петербурге.

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