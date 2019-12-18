Глава РФС огласил бюджет организации на 2020 год

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о суммах, заложенных в бюджет организации на 2020 год.

«Бюджет на 2020 год принят, теперь предстоит обсуждение в финансовом комитете РФС, а 24 декабря проект будет рассмотрен на заседании исполкома. Благодаря работе попечительского совета удалось увеличить доходную часть в этом году. Суммарная доходная часть превысит в 2020 году 7 млрд рублей, а коммерческая — 4,7 млрд рублей», — сказал Дюков.

Ранее Дюков заявил, что сборная России на Евро-2020 выступит в изменённой форме.