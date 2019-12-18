Александрова обыграла Никулеску в первом круге теннисного турнира в Лиможе

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над румынкой Моникой Никулеску и вышла во второй круг теннисного турнира во французском Лиможе.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Матч завершился со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу Александровой. Поединок продолжался 1 час 55 минут. Во втором круге россиянка сыграет с представительницей Франции Осеан Доден. Ранее Шарапова рассказала о худшем совете в её жизни.