Александрова обыграла Никулеску в первом круге теннисного турнира в Лиможе
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над румынкой Моникой Никулеску и вышла во второй круг теннисного турнира во французском Лиможе.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Матч завершился со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу Александровой. Поединок продолжался 1 час 55 минут.
Во втором круге россиянка сыграет с представительницей Франции Осеан Доден.
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