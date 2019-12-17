Шарапова рассказала о худшем совете в её жизни

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Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова рассказала о худшем совете, который ей когда-либо давали.
Шарапова рассказала о худшем совете в её жизни
  • Reuters

«На протяжении всей карьеры я часто слышала, что важно не то, как начинаешь какое-то дело, а то, как его заканчиваешь. Но я думаю, что начало — одна из важнейших составляющих всего пути», — приводит слова Шараповой Good Morning America.

Она отметила, что перед тем, как сделать первый шаг, чтобы он был отличным, нужно вложить много труда и усилий, подобрать подходящую команду, правильно настроиться, часами тренироваться.

«Я часто слышу на пресс-конференциях что-то в духе: «Вы ужасно начали матч, но здорово провели концовку». И я такая: «Ну нет, я бы предпочла хорошо начать, потому что тогда мне было бы легче», — заявила 32-летняя теннисистка.

По состоянию на 16 декабря Шарапова занимает 131-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошедшем сезоне российская теннисистка пропустила ряд турниров из-за травм.

Ранее Шарапова назвала цель на следующий год.

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