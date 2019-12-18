Лебедев назвал Мчуну достойным соперником

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40-летний российский боксёр Денис Лебедев поделился ожиданиями от ближайшего поединка против представителя ЮАР Табисо Мчуну, а также сравнил будущего оппонента с турком Хизни Алтункаем и американцем Майком Уилсоном, с которыми боксировал ранее.
Лебедев назвал Мчуну достойным соперником
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Мчуну сильнее Алтункая. А вот когда я боксировал с Уилсоном, то в каждом раунде ощущал сильное сопротивление. Просто я не дал ему проявить себя. Думаю, с Табисо мне легче будет, чем с Уилсоном. Табисо — обученный боксёр, а с обученными боксёрами ты понимаешь, чего тебе ожидать.
Мчуну — сильный, резкий и достойный соперник. Кто проявит больше желания и будет лучше подготовлен, тот и победит в нашем бою», — цитирует Лебедева пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок Дениса Лебедева и Табисо Мчуну пройдёт 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. На кону будет стоять титул WBC Silver в первом тяжёлом весе.

Ранее Чахкиев выразил мнение, что Лебедеву будет тяжело в поединке с Мчуну.

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