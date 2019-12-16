Чахкиев считает, что Лебедеву будет тяжело в поединке с Мчуну

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев считает, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев испытает проблемы в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуной.

«У Дениса за плечами отличная карьера. Он сильный боксёр и провёл много красивых поединков. У него очень хорошие бойцовские качества. Зачастую это намного важнее, чем филигранная техника. Но в поединке с Мчуну Денису будет тяжело, потому что южноафриканец — выносливый и неплохо обученный боксёр. В нашем виде спорта никогда нельзя гарантировать, что кто-то точно одержит победу. Не берусь предсказывать результат, а просто хотел бы пожелать Денису удачи в предстоящем бою», — цитирует слова Чахкиева пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок Лебедева и Мчуну состоится 21 декабря в Красноярске. На кону будет стоять пояс WBC Silver.

Ранее сообщалось, что Лебедев надеется в будущем провести бой с Макабу.