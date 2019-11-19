Лебедев надеется в будущем провести бой с Макабу

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал о причинах срыва поединка с конголезцем Илунгой Макабу.

«Изначально мы готовились к поединку с Макабу и сделали предложение ему. Но ситуация сложилась так, что он во время переговоров подписал контракт с Доном Кингом. Бой сорвался», — приводит слова Лебедева «Советский спорт».

Он отметил, что его будущий соперник Табисо Мчуну является неплохой альтернативой.

«Федерация бокса России договорилась, что при удачном раскладе мы всё равно встретимся с Макабу, поэтому и эта встреча ждёт меня в будущем, если, конечно, всё сложится хорошо», — добавил боксёр.

40-летний россиянин завершил карьеру в июле. Его первым соперником после возвращения в бокс станет южноафриканец Табисо Мчуну. Бой состоится 21 декабря в Красноярске.

Ранее Лебедев рассказал, почему решил вернуться в бокс.