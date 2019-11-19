Лебедев рассказал, почему решил вернуться в бокс

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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал своё решение возобновить карьеру.
Лебедев рассказал, почему решил вернуться в бокс
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

«Каждый раз, как у меня наступает пауза… Слышали про выражение «шкура чешется»? Вроде бы я ушёл. Но смотрю бои, вижу, как дерётся Саня Поветкин. Мы живём в одном городе — Чехове. Он готовится. Мы встречаемся во время пробежки на стадионе. В спортзал я приезжаю как к себе домой, а там у Санька подготовка. И это всё наводит меня на мысль: «Невозможно просто так всё бросить и уйти», — приводит слова Лебедева «Советский спорт».

Он отметил, что на его решение повлияли поражения Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина от Илунги Макабу.

«Месть — слово не очень хорошее. Это спортивный интерес. Я чувствую, что мне это по силам. Почему нет? Плюс дополнительный доход. Могу гонорар от боя потратить на семью. Много факторов. Один не выделишь», — добавил боксёр.

40-летний россиянин завершил карьеру в июле. Его первым соперником станет южноафриканец Табисо Мчуну. Бой состоится 21 декабря в Красноярске.

Ранее сообщалось, что на кону боя Лебедева и Табисо Мчуну будет стоять пояс WBC Silver.

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