В Китае прошло заседание комиссии AIBA по маркетингу под руководством Кремлёва
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса России.
По словам Кремлёва, было принято решение о проведении континентальных форумов в феврале, на которых будут обсуждаться с национальными федерациями существующие проблемы и изменения в уставе.
Кроме того, был проведён анализ всех организаций — членов AIBA, также члены комиссии обсудили поправки в устав AIBA.
Кремлёв был назначен главой комиссии AIBA по развитию 21 ноября.
Ранее Кремлёв назвал глупым решение WADA об отстранении России.