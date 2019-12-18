В Китае прошло заседание комиссии AIBA по маркетингу под руководством Кремлёва

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В Китае состоялось заседание комиссии по развитию Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), привлечению инвестиций и маркетингу под руководством члена исполкома AIBA и генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.
В Китае прошло заседание комиссии AIBA по маркетингу под руководством Кремлёва
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

По словам Кремлёва, было принято решение о проведении континентальных форумов в феврале, на которых будут обсуждаться с национальными федерациями существующие проблемы и изменения в уставе.

Кроме того, был проведён анализ всех организаций — членов AIBA, также члены комиссии обсудили поправки в устав AIBA.

Кремлёв был назначен главой комиссии AIBA по развитию 21 ноября.

Ранее Кремлёв назвал глупым решение WADA об отстранении России.

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