Фуркад о санкциях WADA: Россия снова наступила на те же грабли

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад не считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России является слишком мягким.
Фуркад о санкциях WADA: Россия снова наступила на те же грабли
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это уж точно не слишком мягкое решение, потому что оговорённые санкции являются весьма жёсткими. Все в мире чувствуют, что Россия допустила серьёзные ошибки в Сочи-2014. Потом у России было много возможностей, чтобы двигаться дальше, забыть о тех ошибках и снова завоевать уважение в мире. Но сейчас Россия снова наступила на те же грабли», — цитирует Фуркада «Чемпионат».

По словам олимпийского чемпиона, важно, чтобы в России прекратились проблемы с допингом.

«Знаю, что в России люди чувствуют, что их предали. Они всегда гордятся своей страной, поэтому сильно расстроенны», — сказал Фуркад.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано разрешить участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Фуркад высказался о санкциях WADA в отношении России.

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