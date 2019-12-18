Оздоев высказался о своём удалении в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал свою красную карточку в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Оздоев высказался о своём удалении в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком»
  • © RHR-FOTO/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Умышленно я там точно не играл. Я в тот момент Ларссона не почувствовал. Там и удара не было с моей стороны, даже игроки «Спартака» сказали, что на вторую жёлтую карточку это не тянуло. Но я не спорил, судья принял такое решение», — цитирует Оздоева «Чемпионат».

Он также отметил, что в эпизоде с Айртоном он сыграл в плечо и что судья правильно решил не назначать пенальти. Кроме того, Оздоев считает, что гол Артёма Дзюбы был верно засчитан.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита».

Ранее Оздоев рассказал о состоянии Александра Кокорина.

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