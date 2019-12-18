Футболист «Зенита» Оздоев рассказал о состоянии Кокорина

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о состоянии партнёра по команде — нападающего Александра Кокорина.
Футболист «Зенита» Оздоев рассказал о состоянии Кокорина
  • © Mike Kireev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сейчас Кокорин чувствует себя великолепно. Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Он отметил, что все люди совершают ошибки, а Кокорин уже давно понял, что совершил.

«Понял, что сделал больно в первую очередь не себе, а близким. Супруга, ребёнок, родители — они его ждали. Он это ощутил. А понимать то, что произошло, и двигаться после этого дальше — это самое главное в жизни», — добавил Оздоев.

17 сентября Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из тюремного заключения по УДО. Футболисты были осуждены за несколько потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее Станислав Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России.

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