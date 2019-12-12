Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об условиях, при выполнении которых форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Ростова» Павел Мамаев, отбывшие заключение за ряд инцидентов в центре Москвы, снова могут быть привлечены к играм за национальную команду.
Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
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«Хорошо, что эта история закончилась и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в январе клубы начнут проводить свои сборы, которые Кокорин и Мамаев пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все.

«Но чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами», — добавил специалист.

17 сентября Кокорин и Мамаев были освобождёны из-под тюремного заключения по УДО. Футболисты были осуждены за несколько потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

В активе Кокорина 12 голов в 48 матчах за сборную. Мамаев сыграл в 15 матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее агент заявил, что не знает, когда Кокорин сможет выйти на поле впервые после освобождения.

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