Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
- АГН «Москва»
«Хорошо, что эта история закончилась и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что в январе клубы начнут проводить свои сборы, которые Кокорин и Мамаев пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все.
«Но чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами», — добавил специалист.
17 сентября Кокорин и Мамаев были освобождёны из-под тюремного заключения по УДО. Футболисты были осуждены за несколько потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.
В активе Кокорина 12 голов в 48 матчах за сборную. Мамаев сыграл в 15 матчах, но не отличился результативными действиями.
Ранее агент заявил, что не знает, когда Кокорин сможет выйти на поле впервые после освобождения.