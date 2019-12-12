Агент не знает, когда Кокорин сможет выйти на поле впервые после освобождения

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Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что, по его мнению, может помешать футболисту вернуться на поле.
Агент не знает, когда Кокорин сможет выйти на поле впервые после освобождения
  • РИА Новости

«На какой срок мы хотим заключить новый контракт? Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это права», — приводит слова Логинова «Спорт день за днём».

Он отметил, что также не имеет представления, сможет ли Кокорин снова выйти на поле уже в весенней части чемпионата России.

«Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют. Мы же понимаем, как бывает», — добавил агент игрока.

17 сентября Кокорин был освобождён из-под тюремного заключения по УДО и не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее Сергей Семак рассказал, как проходит восстановление Кокорина.

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