Семак рассказал, как проходит восстановление Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит восстановление нападающего Александра Кокорина.

«Тренируется ли Кокорин сейчас с основой? Да, он тренируется с момента возвращения. Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения», — приводит слова Семака «Фонтанка».

Он отметил, что проблемы с коленом, которые были у Кокорина ещё до заключения и которые обострились во время пребывания под стражей, никуда не делись.

«Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его,— упражнений, лечения. Нужно ориентироваться на свои проблемы. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему тренироваться дальше», — добавил тренер.

17 сентября Кокорин был освобождён по УДО и не заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака».