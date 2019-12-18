Видеоролик Савина о футбольных фанатах был удалён с YouTube

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Видеохостинг YouTube удалил ролик о проблемах с фанатами в России, размещённый бывшим футболистом, а ныне блогером Евгением Савиным.
Видеоролик Савина о футбольных фанатах был удалён с YouTube
  • @sava9
  • Instagram

«Я, так же как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальём/восстановим и будем ждать вашей поддержки», — написал Савин в своём Instagram.

В пояснении платформы говорится, что данное видео нарушает условия использования ресурса.

Видео было посвящено проблемам футбольных фанатов в России и их взаимоотношениям с властью и полицией.

Напомним, что фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» призвало активных болельщиков всех клубов РПЛ покидать трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура. Акция была направлена против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге. Идею поддержали активные болельщики практически всех клубов лиги.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин выразил обеспокоенность массовым уходом фанатов с трибун на матчах 19-го тура.

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