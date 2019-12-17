Прядкин выразил обеспокоенность массовым уходом фанатов с трибун на матчах 19-го тура РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал акцию фанатов на матчах 19-го тура чемпионата, в рамках которой фанаты покидали сектора спустя 30 минут после начала поединков.

«Мы озабочены реакцией болельщиков на поединках 19-го тура и внимательно следим за развитием ситуации. Более того, мы направили соответствующие запросы в МВД и ГУВД относительно задержаний в Санкт-Петербурге. Я бы отметил, что футбол играют для болельщиков, от их отсутствия игра беднеет. Но в то же время мы считаем важным соблюдение закона на стадионах и за их пределами. Движение должно быть двухсторонним», — заявил Прядкин на пресс-конференции.

Фанатское объединение «Фратрия» призвало активных болельщиков всех клубов РПЛ покидать трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура. Акция была направлена против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге. Идею поддержали активные болельщики практических всех клубов лиги.

Ранее Прядкин заявил, что нет никакой деградации в РПЛ.