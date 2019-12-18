Передача Прохоркина помогла «Лос-Анджелесу» взять верх над «Бостоном» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе «Кингз» отличились Блейк Лизотт, Адриан Кемпе, Мэтт Рой и Анже Копитар. У «Брюинз» шайбы забросили Дэнтон Хайнен, Патрис Бержерон и Брэндон Карло.
Российский форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативным пасом.
В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одержать третью победу подряд в НХЛ.
The picture-perfect game-tying goal 😍😍😍 pic.twitter.com/3TgiGfFCho— LA Kings (@LAKings) December 18, 2019