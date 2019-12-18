Передача Прохоркина помогла «Лос-Анджелесу» взять верх над «Бостоном» в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Кингз» отличились Блейк Лизотт, Адриан Кемпе, Мэтт Рой и Анже Копитар. У «Брюинз» шайбы забросили Дэнтон Хайнен, Патрис Бержерон и Брэндон Карло.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативным пасом.

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одержать третью победу подряд в НХЛ.