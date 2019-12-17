Шипулин считает, что ФФККР должна вмешаться в скандал в фигурном катании

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Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин считает, что в конфликт в отечественном фигурном катании должна вмешаться федерация.
Шипулин считает, что ФФККР должна вмешаться в скандал в фигурном катании
  • РИА Новости

«За фигурным катанием, признаюсь, не очень пристально слежу, больше за биатлоном всё-таки. У нас тоже достаточно интриг, но в нашем виде стараются не выносить сор из избы. Потому здесь я всё-таки на стороне федерации, которая должна урегулировать этот конфликт и разговаривать со спортсменами и тренерами в более закрытой обстановке», — цитирует Шипулина kp.ru

Конфликт в отечественном фигурном катании разгорелся после решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой сделать паузу в профессиональной карьере. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка вряд ли возобновит выступления, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко посоветовал ей сменить тренера. Эти комментарии вызвали гневную реакцию наставницы Загитовой, Этери Тутберидзе.

Ранее наставник дочери Тутберидзе рассказал, чем его удивила известный тренер.

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