Наставник дочери Тутберидзе рассказал, чем его удивила известный тренер

Игорь Шпильбанд, который является наставником дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин, заявил, что Этери Тутберидзе часто прилетает к своей дочери.

«В большей степени инициатива о сотрудничестве исходила от самих ребят и Этери Тутберидзе. Функционеры не препятствовали, но и не особо способствовали нашему сотрудничеству. С этими ребятами вообще никаких проблем нет. Очень помогает Этери. Я просто удивляюсь, как при её загруженности она находит время, чтобы прилетать к дочери и в меру необходимости решать все возникающие вопросы!» — цитирует Шпильбанда «Спорт день за днём».

Также тренер добавил, что у пары Дэвис — Смолкин огромный потенциал, который необходимо раскрыть.

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