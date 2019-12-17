Экс-футболист «Зенита»: не все игроки клуба воспринимают Семака как тренера

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков считает, что ряд футболистов команды не воспринимает Сергея Семака в качестве главного тренера.

«Мне кажется, Сергея Семака не все футболисты «Зенита» воспринимают как главного тренера. Я слышу, что подобные разговоры ходят. И считаю, что футболисты в этом неправы. С другой стороны, «Зенит» ещё не созрел для плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас в команде одни разрушители — создавателей нет. А что касается контракта Семака, то пускай работает, доказывает. Посмотрим, как выступит в Лиге чемпионов на следующий год. Спасибо ему за чемпионство», — приводит слова Желудкова «Спорт день за днём».

«Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов и покинул еврокубки.

Ранее Орлов заявил, что в «Газпроме» считают Семака тренером только для России.