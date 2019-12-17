Тренер сборной Чехии рассказал, как можно поднять интерес к Еврохоккейтуру

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига высказал мнение на тему возможного изменения формата Еврохоккейтура.

«Эти турниры проводятся каждый год, поэтому с Евротуром нужно что-то делать. Например, проводить раз в два года, чтобы повысить интерес. Можно добавить другие команды — Канады и Швейцарии — или увеличить длительность международных перерывов. В сборной мы успеваем провести только одну тренировку. Что это за сборные, когда игроки приезжают уставшими?», — приводит слова Ржиги «Спорт-Экспресс».

Еврохоккейтур проводится с 1996 года. За исключением сборных России, Чехии, Финляндии и Швеции, в турнире участвовали команды Канады, Словакии и Южной Кореи.

Ранее Ржига прокомментировал инцидент с гимном на Кубке Первого канала в Москве.