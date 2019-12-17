Лэнгфорд номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги

Бывший защитник казанского УНИКСа и подмосковных «Химок» Кит Лэнгфорд включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

36-летний американец, ныне играющий за греческий АЕК, выступал за «Химки» с 2009 по 2011 год, а за УНИКС — с 2014 по 2017 год.

Всего будет представлено 50 номинантов на включение в символическую команду прошедшего десятилетия в Евролиге. Голосование начнётся в 2020 году. Победители будут определены по итогам голосования болельщиков, игроков, тренеров и представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что Милош Теодосич был номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги.