Лэнгфорд номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.
36-летний американец, ныне играющий за греческий АЕК, выступал за «Химки» с 2009 по 2011 год, а за УНИКС — с 2014 по 2017 год.
Всего будет представлено 50 номинантов на включение в символическую команду прошедшего десятилетия в Евролиге. Голосование начнётся в 2020 году. Победители будут определены по итогам голосования болельщиков, игроков, тренеров и представителей СМИ.
Ранее сообщалось, что Милош Теодосич был номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги.